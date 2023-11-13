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中國據報考慮對波音「解凍」 恢復採購737 MAX

國情動向 10:15 2023/11/13

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波音近年因中美關係惡化而在中國市場遇冷。

近年銷情受中美關係惡化拖累的美國飛機製造商波音，據報有望在習拜會後結束在中國的銷售凍結狀態，作為最大收入來源的737 Max客機將重新獲准銷售。

彭博社引述消息人士指，中國考慮在三藩市的亞太經合組織（APEC）峰會期間公有對波音的承諾，以此作為兩國關係近期解凍的信號，但有關條款仍在討論，在習拜會之前仍可能出現變數。同時，預計中國不會即時公布波音的訂單，未能確定出售的飛機承諾，通常採取諒解備忘錄或意向書的形式進行。

報道指，波音在中美關係惡化後，其中國市場地位被主要競爭對手空中巴士奪走，這次737 Max的協議將標誌著該公司的一項重要突破。

中國外交部、波音公司未對報道發表評論。

波音中國區總裁柳青在剛結束的第六屆中國進博會上接受央視專訪，他表示，波音現時每向世界交付4架飛機，就有一架交付到中國。過去50年，已向中國交付了超過2000多架飛機。波音預計，未來20年中國會是世界最大的單一航空市場，對新飛機的需求量佔全球的1/5以上，因此波音對中國市場非常有信心。

責任編輯：陳建錫

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