傳李佳琦雙十一收入達250億 網民質疑壟斷

據內媒消息指，內地「直播一哥」李佳琦今年雙十一的收入達250億元（人民幣，下同），該消息在社交媒體引發輿論熱議，不久前李佳琦剛因多個事件深陷爭議。不過數據亦顯示，李佳琦首日的銷售額按年跌近五成，他去年雙11預售首日就賣出215億。

據九派新聞報道，昨日（12日）零點，2023年雙11收官。李佳琦團隊統計數據表示：根據李佳琦直播間的銷量及售價測算，今年雙十一期間，李佳琦總收入保守估計超250億元。

對此，李佳琦團隊美ONE方面回應稱，從不公佈雙十一數據。

值得注意的是，就在不久前，李佳琦還深陷底價協議、二選一、假貨等負面傳聞，多次登上熱搜，並被各方頻頻質疑涉嫌壟斷。

該消息今日登上微博熱搜頭條，網民紛紛對該數字表示震驚及不滿，不少網民表示該數字「恐怖」，又指「多少人勤勤懇懇一輩子估計連他的零頭也賺不到，這樣的經濟模式是正確的嗎？」另有網民表示，「畸形的消費模式終究會引起市場的惡性競爭，老百姓的利益完全沒被保障。 」​

首日銷售額按年腰斬

不過，據調查數據顯示，李佳琦去年雙11預售首日就賣出215億，證券時報報道指，今年「雙11」期間，李佳琦首日銷售額達95億元，按年下滑超五成。去年同期，李佳琦的直播銷售額占「雙11」總銷售額近三分之一，而今年這一比例也下降到四分之一左右。

業內人士認為，主播「去頭部化」似乎已成為品牌和平台一致的目標。艾瑞數據顯示，2023年企業自播的成交額佔比將達49.8%，與達人直播各佔半壁江山。

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責任編輯：袁瑋婧