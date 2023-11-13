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官媒宣稱訪問全球網民 九成認同中美須落實元首共識

國情動向 12:54 2023/11/13

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官媒調查指近九成網民認為中美須落實元首共識。

中國官媒發表民調結果指，接近九成網民認為維護中美關係穩定，必需落實元首共識，分別超過九成網民同意中美關係非零和博弈，應尊重彼此核心利益。

中國環球電視網（CGTN）宣稱在近期進行了一項全球網絡民調，在英語、俄語、阿拉伯語等平台上收集了逾1萬網民投票。

民調結果顯示，86%人認為維持中美關係健康穩定發展的關鍵，是採取切實措施落實兩國元首會晤共識，持這一觀點者比7月時增加了4.1個百分點。91.2%人認為中美關係要發展得好，必須建立在相互尊重、平等相待的基礎上，尊重彼此的核心利益和重大關切。持此觀點的者較之前上升了2.1%。

同時，92%人認為中美關係不是零和博弈，任何試圖改造和遏制對方的想法都是不切實際的，不應剝奪對方的正當權利。持此觀點的者較之前上升了8.3%。83.2%人認為雙方應客觀了解彼此的戰略意圖，有效應對雙邊關係中的競爭因素。77%人同意兩國應保持充分溝通，以防止誤解誤判。

對於可合作的領域，73.5%人認為中美應加強在能源、糧食安全、氣候變化等的合作，65.8%人敦促中美在解決區域衝突、應對全球治理挑戰等擴大合作。

責任編輯：陳建錫

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