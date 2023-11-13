遭中國通緝緬北電詐頭目為前議員 上月還為打擊電詐提建議

中國公安通緝緬北電詐頭目明氏家族4人，消息指，其中明學昌是果敢自治區老領導，上月還曾出席會議，為打擊電詐提建議。

據內媒都市快報，此次，懸賞通告所提及的四名涉電詐集團頭目，明學昌 (男，69歲，緬甸邦議會原議員、果敢自治區領導委員會原委員)；明國平 (又名明小平，男，42歲，緬甸撣邦果敢自治區石園子鄉民兵中隊中隊長) ；明菊蘭(女，42歲，戶籍地: 雲南省臨滄市鎮康縣)；明珍珍(女，27歲，戶籍地:雲南省臨滄市耿馬傣族低族自治縣)。該四人是果敢明氏家族成員，懸賞通告為首的明學昌就是明家當家人。

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在果敢，有四大「資深」家族，分別是白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族，明家算是「後起之秀」。緬甸當地媒體報道稱，明學昌是當地首富之一，明家與四大家族關係密切。

關於明學昌，最後一次在當地官方新聞亮相，是在10月26日。當地新聞報道，當天，為進一步落實工作要求，強化電信詐騙等各類衍生違法行為的打擊力度，果敢自治區召開專項工作會議。明學昌等自治區老領導，出席了此次會議，會上，明學昌等老領導對電信詐騙對地區造成的嚴重影響進行了介紹，並就相關打擊工作發表了建議。

明家工地挖出兩具屍體

另外，就在此次懸賞通告發佈前幾天，在明家名下的工地上挖出兩具屍體。

據果敢當地媒體報道，11月5日，在果敢首府老街幸福橋附近的一片工地上挖出兩具屍體，屍體包裹嚴實，疑似被人滅口藏屍。該處工地為明學昌家族名下的地產，近期因工人在清理下水道時才讓兩具藏屍重見天日。兩具被膠袋包裹得十分嚴實的屍體被工人從下水道拉出來後，工作人員撕開裹屍袋可見死者完整面部，從腐爛程度說明，死亡時間並不長。

有網民指認，死者為此前10月20日遇害的中國籍人士。要指出的是，目前這一說法，尚未得到確認。

昨日稍早，公安部刑偵局發布懸賞通告，通緝4名緬甸果敢籍涉電詐犯罪集團重要頭目，每一頭目的懸賞金額高達10-50萬元人民幣。

公告指，經浙江省溫州市公安機關偵查發現，明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍系緬北果敢自治區涉我電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目，以明學昌為首的犯罪集團長期組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，實施針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，在公安機關嚴打高壓態勢下，仍不收斂，不收手，繼續大肆組織實施違法犯罪活動，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，情節極其惡劣，後果極其嚴重。

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責任編輯：袁瑋婧