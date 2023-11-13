網傳緬北詐騙頭目孫子就讀北大 還有宣傳牆和錄取通知

網傳一份「錄取通知書」和寫有「金榜題名」的宣傳牆圖片，指緬北果敢自治區涉中國電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明學昌的孫子明光忠，被北京大學錄取。此事引發輿論質疑詐騙嫌犯的孫子能上名校。北京大學回應指，沒有明光忠申請北大的記錄，呼籲勿信詐騙嫌犯的話。

中國公安通緝緬北電詐頭目明氏家族4人。其中，69歲的明學昌是緬甸邦議會原議員、果敢自治區領導委員會原委員，還是明光忠的爺爺。

▲ 現場設置了一面「明光忠金榜題名」宣傳牆

公開資料顯示，「明光忠被北京大學錄取」的消息，源於自稱「果敢自治區警察部隊唯一官方資訊媒體」的微信公眾號「平安果敢」。

「平安果敢」曾於今年1月30日發文稱，大年初八新春傳統團圓佳節，明學昌老領導在明府大設宴席。老領導的孫子明光忠收到了中國北京大學的錄取通知書，各級領導、社會團體及民眾紛紛前來祝賀，歡聚一堂。消息稱，懷著激動的心情，明學昌在宴會上宣稱，果敢歷代180多年的歷史當中未曾出現過考取中國北京大學的人，自己的孫子明光忠是諸多果敢學子中脫穎而出的唯一一人，這將是他一生用金錢買不到的光榮，為此感到驕傲。

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據「平安果敢」提供的照片，現場還設置了一面「明光忠金榜題名」宣傳牆，曬出了明光忠收到的多份錄取通知書照片。當天，他還收到了一萬元的助學金。

網傳為明光忠錄取通知書的圖片顯示，「北京大學同意接受你於2023年9月至2027年7月，作為本科生來我校經濟管理學院學習，授課語言為漢語……」

▲ 網傳錄取通知書

事實上，北京大學設有經濟學院和光華管理學院，但並無「經濟管理學院」。北京大學黨委宣傳部回應指，經過查詢，明光忠不是北京大學的學生，也沒有他任何申請北大的記錄。明學昌是電信詐騙嫌犯，大家不要相信一個詐騙嫌犯的話。

責任編輯：尹航

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