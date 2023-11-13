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內地10月新貸7384億元 高於預期

經濟脈搏 18:10 2023/11/13

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中國10月新增人民幣貸款7,384億元人民幣，高於預期的6,550億元人民幣，但較前值2.31萬億元大幅減少。10月社會融資規模增量1.85萬億元人民幣，亦較前值4.12萬億元大幅減少。

中國10月M2貨幣供應按年升10.3%，符合預期，與前值持平。

中國人民銀行指出，前十個月人民幣貸款增加20.49萬億元，年比多增加1.68萬億元。 10月人民幣貸款增加7,384億元，按年多增1,058億元。 分部門看，住戶貸款減少346億元，其中，短期貸款減少1053億元，中長期貸款增加707億元；企（事）業單位貸款增加5163億元，其中，短期貸款減少1770億元，中長期貸款增加3,828億元，票據融資增加3,176億元；非銀行業金融機構貸款增加2,088億元。

此外，前十個月人民幣存款增加23.13萬億元，較去年同期多增加5575億元。 10月份人民幣存款增加6,446億元，按年多增8,312億元。 其中，住戶存款減少6,369億元，非金融企業存款減少8,652億元，財政性存款增加1.37萬億元，非銀行業金融機構存款增加5,068億元。

初步統計，10月末社會融資規模存量為374.17萬億元，按年增長9.3%。

責任編輯：蒯宇澄

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