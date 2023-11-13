▲ 外媒曝習拜會細節 水杯鮮花擺放都有講究

備受外界關注的習拜會即將登場，中美雙方都為這次會面鋪墊多時。美媒曝出，連會場是否擺放鮮花、會面時喝瓶裝水還是用水杯，都是要官員們需要仔細考慮的。

據美聯社報道，中美元首怎麼打招呼、怎麼吃東西、坐在哪裡、用瓶裝水還是用水杯，這些問題引起高級官員「相當激烈」的討論。現場鮮花也很重要，因為某些選擇可以象徵中國文化中的和諧。梅花在中國是一種深受人們喜愛的花，以在嚴酷中堅忍不拔而聞名，而蓮花在漢語中則傳達著和平的含義。相比之下，菊花與死亡有關。

美國戰略研究中心亞洲安全高級研究員兼中國電力項目主任Bonny Lin表示，可能「對誰進入一個房間、是否會拍照等等的實際編排進行了非常詳細的規劃」。

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報道提到，總統和外國領導人的任何接觸都意味著管理棘手的後勤、政治和文化，每一次發生或言論都有可能動搖世界秩序。但很少有國家比中國人更注重禮儀，而華盛頓和北京之間經常發生的利益衝突可能意味著看似微不足道的事情變得有意義。

目前，中美官方都未公佈太多會面的具體內容。中方上周五發表的聲明沒有提及具體日期或地點。白宮以安全考慮為由，僅表示會議將在灣區舉行。

責任編輯：尹航

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