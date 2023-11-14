白宮：拜登將與習討論加強溝通和管理競爭

▲ 習拜會將於周三舉行。（資料圖片）

中國國家主習近平周二（14日）啟程訪美，預計周三（15日）與美國總統拜登會晤。白宮國家安全顧問沙利文指，雙方將討論美中關係的一些最基本要素，包括為避免其陷入衝突，加強開放的溝通管道和負責任地管理競爭的持續重要性。他又指，拜登已為了會晤做好了充分的準備，希望取得具體成果。

沙利文周一（13日）表示，拜登認為要處理好美中的複雜關係，元首之間的面對面外交無可取代。他談到會晤中將討論雙邊關係的最基本要素，而實現管理競爭並消除誤解、避免意外的方式，就是展開密集外交。他又提到，雙方能在一些領域上更有效地管控競爭，例如重新恢復軍事溝通的渠道。

沙利文又透露，拜登將與習討論中東局勢的穩定問題，尤其伊朗問題，「中國應該與每一個負責任的國家一樣，將中東局勢的緩和而非升級作為當務之急」。

白宮官員之前還表示，會晤還將涉及從以巴、俄烏、北韓、台海、印太、人權、芬太尼、人工智能，以及中美之間的經貿摩擦等議題。

這是拜登上台以來與習近平的第二次面對面會晤，雙方第七次直接互動。有合作但根本性分歧難以解決，會上各說各話是外界對本次會晤的普遍預期。

責任編輯：陳建錫