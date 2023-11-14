習拜會｜官媒再吹風：經貿合作空間廣闊 期待談出成果

習拜會舉行在即，中國官媒繼續發表評論為會晤吹風，指世界都期待此次會晤談出成果，雙方的合作空間廣闊，穩定的經貿關係有利於兩國，也有利於世界。

人民銀行主管的《金融時報》發表文章指，中美雙方都認為經貿關係是兩國關係的「壓艙石」，在兩國元首即會晤的重要背景下，先行抵美的中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財長耶倫舉行數次會談，就中國經濟領域的主要關切與耶倫交流，為兩國企業創造更好的投資和營商環境。

文章提到中美經貿關係回溫趨勢正在增強，並以結束不久的進博會上美國農業團簽訂5億美元大單，以及中方在美國大豆面臨出口困境時出手採購，指這些都是兩國經貿互利共贏的實證，並說這僅是中美經貿合作的縮影，去年中美雙邊貿易額在困難中仍創歷史新高，7萬家美企在華投資，近90%業務獲利。

文章指，從峇里島一路走來，中美關係止跌企穩，值得倍加珍惜。世界期待此次兩國元首會晤談出成果，在當前全球挑戰日益嚴峻的背景下，推動兩國包括經貿在內的各領域合作，符合中美兩國的共同利益，也有利於增進世界人民的福祉。中美兩國利益交融，特別是在經貿領域，合作共贏才能匯聚相向而行的力量。

責任編輯：陳建錫