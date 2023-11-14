不確定對業務有利 部分美企據報迴避與習晚宴

▲ 部分美國企業高層據報考慮回避與習近平的宴會。圖為NCUSCR晚宴。（配圖）

中國國家主席習近平在三藩市期間料出席美國商界的晚宴，路透社消息指，部分企業高層不確定這樣做對業務有幫助，考慮到風險問題，有意回避宴會。

報道指，該個晚宴預計於周三（15日）的中美元首會晤之後舉行，對於美國企業的高層來說，晚宴將是有機會直接聆聽中國領導人講話的機會。這些企業正設法應對中國經濟放緩、美國推動部分美國供應鏈撤出中國的「去風險」動作，以及中國不斷擴大的安全規則下所帶來的業務不確定性。

一名了解晚宴安排的消息人士向路透指，宴會目的是促進溝通，兩國政府代表屆時將同台發言。他拒絕透露代表人選，普遍預期中方代表是習近平。路透未取得晚宴出席名單，但一些企業高層私下說，考慮到不確定參加宴會對其在華業務有甚麼好處，以及擔心國內政治風險，他們將予以迴避。一些美國國會議員已公開批評宴會的安排。

前美國貿易官員Jeff Moon指，中方的目標是軟化形象並吸引投資，但晚宴不太可能起到作用。

報道又提到，晚宴本身也出現令人不安的景象，至今主辦方美中貿易全國委員會（USCBC）、美中關係全國委員會（NCUSCR）至今尚正式宣布該活動。

責任編輯：陳建錫