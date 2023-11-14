日本自衛隊兩周內參與4場演習 專家指針對中國

日本近期在本土和周邊地區接連舉行多場軍演和訓練，11月已參與4場。中國專家指出，日本參與的這些軍演都透露出相同動向，即針對中國大陸，實質上都是美國打造印太戰略，讓更多盟友幫助美國來遏制和對抗中國。

日本11月已參與4場軍演和訓練

綜合媒體報道，日本沖繩縣與那國島12日舉行了防災訓練，大約200名日本官員和自衛隊成員參加。與那國町長絲數健一受訪時表示，「訓練致力於與自衛隊聯合防災，有助於提升應對突發事態的能力以及對他國的威懾力」；美國媒體則直接點名稱，訓練既有應對因地震引發海嘯的目的，也適用於應對「北京一旦試圖武力攻台而如何疏散撤離該島居民的緊急狀態」。

日本海上自衛隊、美國海軍、澳洲海空軍以及加拿大海空軍的聯合軍演於10日至20日在日本周邊舉行。此次聯演號稱日本海上自衛隊史上最大規模的聯合軍演，有約30艘艦艇和超過40架飛機參加。菲律賓海軍高級官員也以觀察員身分參加軍演。日本廣播協會（NHK）認為，這顯示出針對中國不斷走向海洋的動向，四國將加強合作。

除多邊演習，日美之間也展開了一次大規模演習，10日至20日，日本陸海空自衛隊約3萬人與美軍約1萬人在日本全國多地舉行大規模軍演，演習地點包含與那國島、奄美大島等地區。共同社報道，13日，日本航空自衛隊的戰鬥機為了應對無法使用沖繩縣那霸機場的狀況，首度在鹿兒島縣的奄美機場、德之島機場進行連續起降訓練。

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此外，美菲日韓「海上戰士合作」聯合演習9日舉行啟動儀式，日本陸上自衛隊首次正式參加。此次演習將持續至20日，來自4國共2700多名官兵參演。「海上戰士合作」演習於2017年首次舉行，今年是第7次聯合演習，日、韓2022年作為觀察員參加了演習。

中國軍事專家宋忠平表示，日本參與的這些軍演，無論是單邊、雙邊還是多邊，從演習地點和課目設置中都透露出相同的動向：針對中國大陸。「表面上看起來是日本或菲律賓來主導演習，但實質上都是美國打造『印太戰略』，讓更多盟友幫助美國來遏制和對抗中國。美國希望亞洲的同盟圈越大越好，甚至能擴大成為印太地區的『北約』」。

宋忠平認為，一個地區演習越多，說明該地區的局勢形勢越不穩定，該地區發生挑釁乃至擦槍走火事件的概率就會越高。「但是日菲等國家也需要明白，它們在給中國大陸製造麻煩的同時也是給自身製造麻煩。一旦亞太地區也陷入戰火危機，幾乎所有亞太地區國家的經濟都會受到影響，這不符合地區國家的利益」。

責任編輯：尹航

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