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習近平︰將繼續致力於促進兩岸經濟交流合作

國情動向 14:10 2023/11/14

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2023兩岸企業家峰會年會今天在江蘇南京舉辦。國家主席習近平致賀信稱，將繼續致力於促進兩岸經濟交流合作，希望兩岸企業家勇擔時代責任，共同推動兩岸關系和平發展、融合發展。

習近平表示，兩岸經濟同屬中華民族經濟，兩岸同胞是命運共同體。兩岸企業家峰會是兩岸企業及工商界人士交流合作的重要平台，為促進兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展發揮了重要作用。希望峰會廣泛團結兩岸企業界、工商界，為壯大中華民族經濟、增進同胞福祉、推進祖國統一大業作出新的貢獻。

信中說，實現中華民族偉大復興為兩岸經濟合作開辟廣闊空間，實現中華民族偉大復興需要兩岸同胞共同奮鬥。我們將繼續致力於促進兩岸經濟交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，助力台胞台企融入新發展格局、實現高質量發展。

信中說，希望兩岸企業家秉持民族大義，把握歷史大勢，勇擔時代責任，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，共同創造祖國統一、民族復興的歷史偉業。

全國政協主席王滬寧致辭時表示，疫後企業經營、產業生產遇到一些困難，這也是新的起點，兩岸應順時順勢、加強合作。

習拜會｜傳會後無聯合聲明 台灣問題論述不一致

責任編輯：尹航

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