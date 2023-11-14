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習拜會前內地急轉「友美」 網民熱議「黃河絕戀」又將重映？

社會熱點 20:39 2023/11/14

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習拜會前夕官媒頻頻造勢吹「友美」之風，網民熱議央視或將再重映有中美戀情的戰爭老片《黃河絕戀》，並總結出一套看電影炒股論。

近日網上流傳一段內地網民總結的央視節目市場情緒指標：《上甘嶺》 — 空倉；《長津湖》 — 做空；《黃河絕戀》 — 滿倉；《北京遇上西雅圖》 — 滿倉滿融。

「上甘嶺」及「長津湖」都是以中國「抗美援朝」參與韓戰為題材的電影，分別於1956及2021年上映；「黃河絕戀」是1999年中共建政50週年的「獻禮片」，其中講述抗日期間一個美國大兵和八路軍女軍醫產生一段情；「北京遇上西雅圖」則是愛情喜劇片，描寫北京女子到西雅圖產子的愛情奇遇，2013年上映。

網民總結，當中美關係交惡之時，央視6台電影頻道往往會播放「上甘嶺」，而有兩國關係回暖的必要之時，又會播放「黃河絕戀」。

黃河絕戀被視為中美關係風向標

據資料顯示，央視6台曾在2019年6月19日突然抽掉原定節目單上的節目，改為播放「黃河絕戀」。就在前一日，時任美國總統特朗普與國家主席習近平通話，兩人確認月底在20國集團（G20）峰會上舉行雙邊會晤。當時這一行為即引起了網民的熱議，自此，黃河絕戀被視為另一種「中美關係的風向標」。

【中美貿易戰】習特通話後 央視播中美戰士愛情電影《黃河絕戀》

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責任編輯：袁瑋婧

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