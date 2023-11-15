中美設「強化氣候行動工作組」 恢復能源領域交流合作

中美發表關於加強合作應對氣候危機聲明，決定啟動「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，開展對話與合作，以加快具體氣候行動。聲明共有25項內容，其中雙方表示同意恢復重點領域節能降碳政策交流，計畫重啟相關戰略對話，支持地方政府在電力等領域積極合作，並研究在明年舉行氣候行動高級別活動。

聲明指，在本世紀20年代這關鍵十年，兩國支持二十國集團（G20）領導人宣言所述努力爭取到2030年全球可再生能源裝機增至3倍，併計劃從現在到2030年在2020年水平上充分加快兩國再生能源部署，以加快煤油氣發電替代，從而可預期電力行業排放在達峰後實現有意義的絕對減少。

雙方同意重啟中美能效論壇，以深化工業、建築、交通設備等重點領域節能降碳政策交流。中美兩國計畫重啟雙邊能源政策和戰略對話，就共同商定的議題進行交流，推動二軌活動，加強務實合作。兩國爭取2030年各自推動至少5個工業及能源等領域碳捕集利用及封存（CCUS）大規模合作計畫。

另外，雙方將支持省、州和城市在電力、交通、建築和廢棄物等領域進行氣候合作，推動地方政府、企業、智庫和其他相關方積極參與合作。雙方將透過商定的定期會議，進行政策對話、最佳實踐分享、資訊交流並促進計畫合作。兩國計劃於2024年上半年舉辦地方氣候行動高級別活動。

聲明又指，認識到循環經濟發展和資源利用效率對於應對氣候危機的重要作用，兩國相關政府部門計劃盡快就這些議題開展一次政策對話，並支持雙方企業、高校、研究機構開展交流討論和合作項目。中美兩國決心終結塑膠污染並將與各方一道製訂一項具有法律約束力的塑膠污染。

小組將聚焦在聯合聲明和宣言中確定的合作領域，包括能源轉型、甲烷、循環經濟和資源利用效率、低碳可持續省/州和城市、毀林以及雙方同意的其他主題。

責任編輯：陳建錫