內地10月消費工業增長勝預期 投資遜預期

內地10月份社會消費品零售總額按年增長7.6%，增幅較上月擴大2.1個百分點，連續第3個月回升；規模以上工業增加值增長4.6%，增幅擴大0.1個百分點，均勝預期。1至10月城鎮固定資產投資按年增長2.9%，增幅較上月回落0.2個百分點，差過預期。其中，前十月房地產開發投資降幅擴大至9.3%。

國統局指，當月社會消費品零售總額43333億元（人民幣，下同），按年增長7.6%，按月增長0.07%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額37479億元，按年增長7.4%；鄉村消費品零售額5854億元，增長8.9%。按消費類型分，商品零售38533億元，增長6.5%；餐飲收入4800億元，增長17.1%。

全國規上工業增加值按年增長4.6%，按月增長0.39%。分三大門類看，採礦業增加值增長2.9%，製造業增長5.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.5%。裝備制造業增加值增長6.2%。國企增加值增長4.9%；股份制企業增長5.6%，外商及港澳台商投資企業增長0.9%；私營企業增長3.9%。

前十月固投（不含農戶）419409億元，按年增長2.9%，比1至9月份回落0.2個百分點。分領域看，基礎設施投資按年增長5.9%，製造業投資增長6.2%，房地產開發投資下降9.3%。全國商品房銷售面積92579萬平方米，按年下降7.8%；商品房銷售額97161億元，下降4.9%。

總的來看，當月國民經濟持續恢覆向好，主要指標持續改善，經濟運行總體平穩。但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。下階段，要堅持穩中求進工作總基調，精準有效實施宏觀調控，著力擴大內需、提振信心、防範風險，不斷推動經濟運行持續好轉。

責任編輯：陳建錫