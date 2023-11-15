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內地1至10月房地產開發投資降幅擴大至9.3%

經濟脈搏 10:40 2023/11/15

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內地1至10月份全國房地產開發投資95,922億元（人民幣，下同），按年下降9.3%，降幅擴大0.2個百分點。房屋施工、商品房銷售面積降幅均擴大。

前十月房地產開發企業房屋施工面積822895萬平方米，按年下降7.3%。其中，住宅施工面積下降7.7%。房屋新開工面積79177萬平方米，下降23.2%。其中，住宅新開工面積下降23.6%。房屋竣工面積55151萬平方米，增長19.0%。其中，住宅竣工面積增長19.3%。

商品房銷售面積92579萬平方米，按年下降7.8%，其中住宅銷售面積下降6.8%。商品房銷售額97161億元，下降4.9%，其中住宅銷售額下降3.7%。

截至10月末，商品房待售面積64835萬平方米，增長18.1%。其中，住宅待售面積增長19.7%。當月房地產開發景氣指數為93.40，連續第六個月走低。

國統局表示，目前房地產市場仍處於轉型期的調整中，針對房地產市場情勢，黨中央、國務院作出了一系列重要部署，近期相關部門密集推出一系列優化調整政策。從當月情況來看，房地產開發投資、商品房銷售等指標出現了一定的邊際改善跡象。從長期來看，整體住房剛性需求和改善性需求仍大。

未來，隨著各地區、各部門進一步深化落實房地產相關政策，房地產發展新模式逐步建立，將促進房地產市場的平穩健康與高品發展。

責任編輯：陳建錫

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