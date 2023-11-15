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數據分析｜難掩內需疲弱 政策支持宜保持連貫

經濟脈搏 11:52 2023/11/15

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內地10月消費、工業增長勝預期，投資繼續低迷，分析師指，數據顯示中國國內需求依然疲弱，宏觀政策支持上應保持連續性，以穩住經濟修復的步伐。

國泰君安國際首席經濟學家周浩指，當月經濟數據喜憂參半，消費超預期、投資再次令人失望。很明顯，房地產依然是經濟的軟肋，在可預見的未來需要進一步的支持。仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指，經濟維持復甦，但若沒有具體連貫的政策支持並進一步推進改革，中國經濟進一步發展恐怕並不容易。

中國銀行研究員範若瀅指，從需求端來看，消費表現較為亮眼，從供給端來看，工業、服務業生產均呈現邊際回暖，尤其是服務業改善較為明顯，這主要得益於服務需求的持續釋放以及上年低基數作用。預計未來經濟運行將延續溫和恢覆態勢，主要支撐因素為穩增長政策繼續加碼。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，數據反映國內經濟復甦內生動能整體有所增強，經濟活動秩序恢復，宏觀政策加力支持，疫後傷疤修復進展順利。但民間投資和房地產投資低迷，繼續對經濟構成拖累，從機會看，這兩方面恢復將明顯增強內需動能，為明年經濟應對外部不確定性提供更為堅實支撐。

周指，從目前節點與內外情勢來看，宏觀政策需要兼顧逆週期調節與跨週期調節。一方面，維持宏觀政策連續性，推動需求和物價穩定恢復，確保經濟穩定修復。另一方面，接近年底，需要關注政策跨週期調節，不排除後續宏觀政策適度靠前發力。

責任編輯：陳建錫

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