▲ 人行單月MLF淨投放6000億創七年高 降準料延後

人行今日（15日）超量平價續做11月MLF（中期借貸便利），淨投放6000億，創2016年12月以來新高，堪比一次降準。人行公告中提到，「適當供應中長期基礎貨幣」，分析指可能意味著短期降準概率下滑，但考慮到跨年的流動性壓力，仍不能排除年內降準的可能性。

人行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等短期因素的影響，同時適當供應中長期基礎貨幣，當日開展4950億元公開市場逆回購操作和14500億元MLF操作，利率均保持不變。

鑒於本月有8500億元MLF到期，因此人行在11月的MLF續做中淨投放6000億元。此外，由於近期資金面收斂態勢沒有出現明顯改變，市場對降準的預期隨之升溫，因此今日大額續作MLF在市場預期之中。

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中航信託宏觀策略分析師劉長江指出，此次MLF釋放的資金量幾乎等同一次降準，短期降準的概率下降。MLF增量多，一方面和10月末資金緊張有一定關係，人行近期資金投放力度一直不弱。另外，美國通脹壓力減輕，美債收益率下行，人民幣壓力明顯緩解。外部環境對貨幣政策的掣肘弱化，打開了貨幣政策的寬鬆空間。

上海一基金公司首席經濟學家認為，人行加大MLF操作力度，釋放中長期基礎貨幣，緩解近期商業銀行流動性較緊張的狀況，讓銀行有彈藥支持政府債券發行，但也意味著短期降準降息的預期走低。但尚不能完全排除，未來寬財政和穩增長都需要貨幣政策保駕護航。

南京證券固定收益分析師楊浩認為，降準可能在12月，為明年一季度信貸投放做準備。

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責任編輯：尹航

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