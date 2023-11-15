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首10月財政收入增幅收窄至8.1% 支出擴至4.6%

經濟脈搏 18:25 2023/11/15

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財政部數據顯示，1至10月累計，全國一般公共預算收入187494億元（人民幣，下同），按年增長8.1%，增幅較1至9月收窄0.8個百分點。

一般公共預算支出215734億元，按年增長4.6%，增幅較1至9月擴大0.7個百分點。這是支出增速連續第二個月加快，顯示隨著年底臨近，財政正加碼穩經濟。

收入中，稅收收入157841億元，按年增長10.7%；非稅收入29653億元，按年下降3.8%。分中央和地方看，中央一般公共預算收入85870億元，按年增長7.3%；地方一般公共預算本級收入101624億元，按年增長8.8%。　

主要稅收收入項目當中，國內增值稅59676億元，按年增長51.8%，主要是去年同期留抵退稅較多、基數較低。國內消費稅13730億元，按年下降4.8%。企業所得稅39619億元，按年下降6.3%。個人所得稅12474億元，按年下降0.5%。進口貨物增值稅、消費稅15780億元，按年下降6%。關稅2114億元，按年下降11%。印花稅3495億元，按年下降10.1%，其中證券交易印花稅1616億元，按年降31.4%。

土地和房地產相關稅收中，契稅4865億元，按年增長2.2%；房產稅3333億元，按年增長10.1%；土地增值稅4737億元，按年下降15.2%。

國有土地使用權出讓收入降兩成

1至10月累計，全國政府性基金預算收入43795億元，按年下降16%。其中，國有土地使用權出讓收入34992億元，按年下降20.5%。　

責任編輯：蒯宇澄

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