中美元首會晤4小時 習近平促彼此了解原則底線 拜登稱競爭不能走向衝突

中國國家主席習近平在當地時間周三（15日）上午於三藩市費羅麗莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤，雙方先舉行約2個小時的會談，就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。習近平表示，不能讓分歧成為橫亙在兩國之間的鴻溝，要了解彼此的原則底線。拜登表示必須確保競爭不能走向衝突，雙方應清楚了解彼此。習拜二人還進行了工作午宴、一起散步，以及較小型的會談，整個過程約4個小時。

習近平指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，中美有兩種選擇：一種是加強團結合作，攜手應對全球性挑戰，促進世界安全和繁榮。另一種是抱持零和思維，挑動陣營對立，讓世界走向動蕩和分裂。兩種選擇代表著兩個方向，將決定人類前途和地球未來。作為世界上最重要的雙邊關係，中美關係要放在這個大背景下思考和謀劃。中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。大國競爭解決不了中美兩國和世界面臨的問題。這個地球容得下中美兩國。中美各自的成功是彼此的機遇。

中國無意取代美國，促美停止打壓

習近平深刻闡釋了中國式現代化的本質特徵和內涵意義，以及中國的發展前景和戰略意圖。習近平指出，中國的發展有自身的邏輯和規律，中國正在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，中國不走殖民掠奪的老路，也不走國強必霸的歪路，不搞意識形態輸出，也不同任何國家搞意識形態對抗。中國沒有超越或者取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算。

習近平指出，相互尊重、和平共處、合作共贏，這既是從50年中美關係歷程中提煉出的經驗，也是歷史上大國衝突帶來的啟示，應該是中美共同努力的方向。隻要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道。去年峇里島會晤時，美方表示不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。這次會晤，中美應該有新的願景，共同努力澆筑中美關係的五根支柱。

一是共同樹立正確認知。中國始終致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係。同時，中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。希望兩國做伙伴，相互尊重、和平共處。 二是共同有效管控分歧。不能讓分歧成為橫亙在兩國之間的鴻溝，而是要想辦法架起相向而行的橋梁。雙方要了解彼此的原則底線，不折騰、不挑事、不越界，多溝通、多對話、多商量，冷靜處理分歧和意外。 三是共同推進互利合作。中美在諸多領域存在廣泛共同利益，既包括經貿、農業等傳統領域，也包括氣候變化、人工智能等新興領域。雙方要充分用好在外交、經濟、金融、商務、農業等領域恢復或建立的機制，開展禁毒、司法執法、人工智能、科技等領域合作。 四是共同承擔大國責任。解決人類社會面臨的麻煩離不開大國合作。中美應該做表率，加強在國際和地區問題上的協調合作，向全球提供更多公共產品。雙方提出的倡議要彼此開放，也可以協調對接，形成合力。 五是共同促進人文交流。要增加兩國直航航班、促進旅游合作、擴大地方交往、加強教育合作，鼓勵和支持兩國人民多來往、多溝通。

台灣是最敏感問題，美需停止武裝台灣

習近平深入闡述了台灣問題上的原則立場，指出，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方重視美方在峇里島會晤中作出的有關積極表態。美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。中國終將統一，也必然統一。

習近平指出，美方在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的舉措，嚴重損害中方正當利益。打壓中國科技就是遏制中國高質量發展，剝奪中國人民的發展權利。中國的發展壯大有內生邏輯，是外部力量阻擋不了的。希望美方嚴肅對待中方關切，採取行動，取消單邊制裁，為中國企業提供公平、公正、非歧視的環境。

拜登重申不尋求脫鉤，不支持「台獨」

拜登表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中衝突並非不可避免，一個穩定發展的中國符合美國和世界的利益，中國經濟成長有利於美國，也有利於世界。他認為最重要的是雙方清楚了解彼此，沒有誤解或是溝通不順暢的狀況。他與習近平必須確保美中之間的競爭不能走向衝突。

拜登了重申他在峇里島會晤中作出的五點承諾，即：美國不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。美中經濟相互依賴，美國樂見中國發展富裕，不尋求壓制遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤。

拜登指面對面討論無可取代，坦誠的交流是美中及世界的期望，領導人有責任為其人民共同努力，包括在氣候變化、打擊毒品販運等議題上共同努力。

華府官員表示，拜登和習就台灣問題進行了實質交流，表示美方立場是維持和平與穩定、認同現狀，並要求中國尊重台灣的選舉進程。拜登重申，美國不會提供可被用來對抗美軍的技術，呼籲中方在與軍事相關的核問題上有必要更加透明，也希望中方對伊朗施加壓力，以避免採取可能被視為中東挑釁性的舉措。

另外，拜登也就強調維護南海和東海的和平穩定，以及朝鮮半島的完全無核化，並就新疆、西藏和香港的人權問題表達擔憂。

官員表示，會談富有建設性，兩位領導人都承認他們希望保持溝通管道暢通。二人目前沒有再次會面的計劃，但他們對此保持開放態度。

責任編輯：陳建錫