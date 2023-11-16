習拜會｜中美同意管控競爭 開展禁毒合作、恢復兩軍高層溝通

中國國家主席習近平與美國總統拜登會晤，雙方宣布，兩國元首認可雙方團隊自峇里島會晤以來討論確立中美關係指導原則所作努力，強調要相互尊重，和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守《聯合國憲章》，在有共同利益的領域開展合作，負責任地管控雙邊關係中的競爭因素。兩國元首歡迎雙方團隊繼續就此討論。

兩國元首同意推動和加強中美各領域對話合作，包括：建立人工智能政府間對話﹔成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作﹔在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話﹔同意明年早些時候進一步大幅增加航班﹔擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流等等。

兩國元首強調在當下關鍵十年中美共同加快努力應對氣候危機的重要性，歡迎兩國氣候特使近期開展的積極討論，包括：2020年代國內減排行動，共同推動聯合國氣候變化迪拜大會（COP28）成功，啟動中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」以加快具體氣候行動。

責任編輯：陳建錫