習拜會｜台海成焦點 美官員：習否認未來數年動武

台灣問題是本次中美元首會晤最焦點的議題之一，美國高官透露，中國國家主席習近平會上表示無意在未來數年對台動武，但在某些時候需要解決問題。

該官員向路透社透露，習近平會晤中表明台灣問題是中美關係中最大、最危險的問題，習說中國方面傾向於與台灣實現和平統一，但同時也說到可能動武的條件。拜登在回應時向習近平保證，美國決心維護地區和平，說指那是美方長期立場。習則表示，和平本身是好的，但到一定時候，需要更加全面地解決問題。

美國之音則引述官員表示，習近平向拜登說，他聽到美國有各種報告，說中國正計畫在2027年或2035年採取軍事行動，但「他（習近平）基本上說，根本就沒有這樣的計畫，沒有人給他說過這種計畫」。該位官員描述，習近平在說這番言論時，似乎帶著一絲惱怒。

中國官方新聞稿未提到上述對話，僅稱台灣問題始終是中美關係中最重要，最敏感的問題，中方要求美方將不支持「台獨」的表態落到實處，停止武裝台灣。拜登重申不支持「台獨」，無意同中國發生衝突，同時要求中國尊重台灣的選舉進程。

責任編輯：陳建錫