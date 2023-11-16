內地10月樓價按年按月跌0.1%及0.3% 連跌四月

國家統計局公布，70個大中城市商品住宅銷售價格按月下降、按年漲跌互現。路透社測算數據指，當月樓價按年下跌0.1%，跌幅與上月持平；按月下跌0.3%，跌幅擴大0.2個百分點。按年、按月計均連跌四個月。彭博社指，按月跌幅達到0.38%，為2015年2月以來最大的下跌幅度。

按年看，當月一線城市新樓價格上升0.4%，升幅比上月回落0.3個百分點，其中，北京和上海分別升2.1%和4.4%，廣州和深圳分別跌2.0%和2.8%；二手住宅跌1.9%，跌幅比上月擴大0.5個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳分別跌0.2%、2.3%、3.9%和1.3%。二線城市新樓價格上升0.3%，升幅比上月擴大0.1個百分點；二手樓跌3.3%，跌幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市新樓和二手樓分別跌1.5%和3.6%，跌幅均比上月擴大0.1個百分點。

新樓價格按年下跌城市有47個，比上月增加2個；二手樓價格下跌城市有67個，個數與上月相同。

按月看，當月一線城市新樓價格由上月持平轉為下跌0.3%，其中，北京、廣州和深圳分別跌0.4%、0.7%和0.5%，上海升0.2%；二手樓由上月上升0.2%轉為跌0.8%，其中，北京、上海、廣州和深圳分別跌1.1%、0.8%、0.8%和0.5%。二線城市新樓價格跌0.2%，跌幅比上月收窄0.1個百分點；二手樓跌0.5%，跌幅與上月相同。三線城市新樓和二手樓分別跌0.5%和0.6%，跌幅比上月分別擴大0.2和0.1個百分點。

新樓和二手樓價格按月下跌城市分別有56個和67個，均比上月增加2個。

責任編輯：陳建錫