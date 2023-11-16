中國國家主席習近平與美國總統拜登在三藩市會談四個小時，有新華社背景的公眾號「牛彈琴」發文指，這次中美元首會晤有10個值得關注的細節。

細節一，氣氛怎麼樣？

新華社通稿指，「兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。」當中的兩個關鍵詞：坦誠、深入，分別意味著大家都不藏著掖著，並進行了充分討論。此外，兩位領導人散步時，針對美國記者詢問進展如何，拜登雙手都竪起大拇指回應。

細節二，中美有兩種選擇。

據新華社通稿，習近平開門見山對拜登說了這樣一段話：當今世界正經歷百年未有之大變局，中美有兩種選擇：一種是加強團結合作，另一種是抱持零和思維。兩種選擇代表著兩個方向，將決定人類前途和地球未來。作為世界上最重要的雙邊關係，中美關係要放在這個大背景下思考和謀劃。

當中信息量還是很大的：一，中美關係，世界最重要雙邊關係，沒有之一；二，中美關係要放在世界百年變局加速演進大背景下思考和謀劃，別小家子氣；三，中美關係何去何從決定人類前途和地球未來，不能沒有擔當。

細節三，親自介紹中國式現代化。

習近平親自向拜登介紹中國式現代化的本質特徵和內涵意義，以及中國的發展前景和戰略意圖，應該也是有針對性的，而且他還明確說：「中國沒有超越或者取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算。」

細節四，重複拜登的承諾。

這是新華社的通稿中，很有意思的一段表述。習近平表示，去年峇里島會晤時，美方表示不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。中方花了很大篇幅重複拜登一年前的承諾，文章分析，這是在提醒美國不能言而不信。

細節五，五根支柱。

這次會晤讓人眼前一亮的部分就是習近平提出，這次三藩市會晤中美應該有新的願景，共同努力澆築中美關係的五根支柱。他談到第二根支柱——共同有效管控分歧時，說得很生動，簡單清楚地以「三不三多」明確，雙方要瞭解彼此的原則底線，不折騰、不挑事、不越界，多溝通、多對話、多商量，冷靜處理分歧和意外。

中美元首會晤2小時 習近平促彼此了解原則底線 拜登稱競爭不能走向衝突

習拜會｜中美同意管控競爭 開展禁毒合作、恢復兩軍高層溝通

責任編輯：易燕丹

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