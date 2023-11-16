習拜會 | 王毅形容兩國元首談得好 是具有戰略意義的峰會（有片）

中美元首會晤結束後，中共中央政治局委員、外交部長王毅向媒體介紹情況，形容兩國元首的會晤談得很好，很全面，也很深入，是一次具有戰略意義和深遠影響的元首峰會。

王毅指，這次中美元首會晤有三個特點：一是戰略性。美國總統拜登向國家主席習近平專門發出一份舉行元首會晤的單獨邀請，不同於本次APEC期間的雙邊會見安排。美方特別表示，這是一場中美「峰會」。可以說，無論從會晤安排的獨特性，中美兩國和國際社會的關注度，還是會晤本身的重要性而言，這都是一次具有戰略意義和深遠影響的元首峰會。

二是歷史性。這次會晤是在中美關係處於關鍵階段的大背景下舉行。國際社會比以往任何時候都需要一個穩定的中美關係。習近平時隔6年再次訪美，兩國元首時隔1年再次面對面會晤，凸顯中美元首外交的歷史傳承和時代價值，也延續習近平同拜登多年來的友好交往，必將成為中美關係史中的里程碑，當今國際關係中的大事件。

三是引領性。會晤持續4個小時，全程使用同傳。兩國元首面對面深度交流，就樹立彼此正確認知、妥善管控分歧、推進對話合作等最突出問題提出指導性意見，就應對巴以衝突、烏克蘭危機以及氣候變化、人工智能等全球性挑戰進行全方位溝通，進一步探討中美兩個大國的正確相處之道，進一步明確中美共同肩負的大國責任，形成面向未來的「舊金山願景」，為實現中美關係的健康、穩定、可持續發展指明方向。

王毅表示，兩國元首在相互尊重的氣氛中就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平與發展的重大問題交換意見。習近平還全面闡述中方對於穩定改善中美關係的權威立場，最重要有以下幾個方面：

一是要做出正確歷史選擇。中美到底是夥伴還是對手？是互利合作還是對立對抗？這是一個根本性的問題，不能犯顛覆性錯誤。習近平指出，歷史是最好的教科書，現實是最好的清醒劑。我們希望兩國做夥伴，在符合雙方利益的合作議程上積極行動，在國際和多邊場合良性互動，這樣中美關係的前途就會是光明的。

二是要找到正確相處之道。習近平指出，中美歷史文化、社會制度不同，但不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗更是誰都無法承受的。正確的做法是堅持相互尊重、和平共處、合作共贏。這三項原則既是從半個世紀來中美關係提煉的重要經驗，也是歷史上大國衝突對抗帶來的深刻啟示，應該成為中美雙方共同努力的方向。

三是要開闢舊金山願景。習近平高屋建瓴地指出，中美要共同樹立正確認知，共同有效管控分歧，共同推進互利合作，共同承擔大國責任，共同促進人文交流。這「五個共同」相當於為中美關係的穩定發展澆築起五根支柱，開闢中美關係面向未來的新願景。

中美元首會晤4小時 習近平促彼此了解原則底線 拜登稱競爭不能走向衝突

習拜會 | 內媒解讀中美元首會晤 揭這些細節值得關注

責任編輯：易燕丹

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