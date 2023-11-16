習近平出席美團體宴會 稱中美基礎在民間 願與美做夥伴

國家主席習近平美西時間周三（15日）晚上出席友好團體的歡迎宴會，習發表演說指，中美關係希望在人民，基礎在民間。中國無意挑戰和取代美國，從不賭美國輸，美國也不要賭中國輸。他提到中美如果互相把對方視為對手，必然導致錯誤的政策和結果，中方願在相互尊重、合作共贏下和美國做夥伴。

習近平在演說中表示，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。他歡迎更多美國州長、議員訪華，歡迎美國各界人士到中國。中美關係未來是由人民創造的。愈是困難的時候，愈需要拉緊人民的紐帶、增進人心的溝通，越需要更多的人站出來為中美關係鼓與呼。

我們要為人民之間的交往搭建更多橋樑、鋪設更多道路，而不是設置各種障礙物、製造「寒蟬效應」。

我一直在思考，如何讓中美關係這艘巨輪避開暗礁淺灘、穿越狂風飛浪，不偏航、不失速、不相撞？首先要回答的是，中美到底是對手，還是夥伴。這是根本的、也是管總的問題。道理很簡單，如果把對方視為最主要競爭對手、最重大地緣政治挑戰和步步緊逼的威脅，必然導致錯誤的政策、採取錯誤的行動、產生錯誤的結果。中國願意和美國做夥伴、做朋友。我們處理中美關係的根本遵循是相互尊重、和平共處、合作共贏。

習表示，和平共處是國際關係基本準則，更是中美兩國必須守住的底線。把堅持和平發展的中國視為威脅，搞你輸我贏、你興我衰的零和博弈是走偏了方向。

中國從不賭美國輸，從不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國。美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國。

習宣布，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。兩國將推出更多便利人員往來、促進人文交流的措施，包括增加中美客運直航航班，舉辦中美旅遊高層對話，優化簽證申請流程等。期待兩國人民多走動、多來往、多交流，續寫新時代兩國人民友善故事。

官媒報道，宴會座無虛席，賓客包括Tesla的CEO馬斯克，蘋果CEO庫克，Nike董事會執行主席帕克等。

責任編輯：陳建錫