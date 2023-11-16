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取消限價先兆？深圳龍華地皮對商品房售價未設限

經濟脈搏 14:59 2023/11/16

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深圳龍華區最新出讓的土地對商品房售價未設限。（配圖）

在二手樓價下跌、在售量居高不下的同時，深圳據報調整土地拍賣規則，部分待出讓住宅地未對商品房銷售價格作出限制，而深圳近幾年一直在土拍環節對商品房設有最高限售價。

深圳公共資源交易公共服務平台周四（16日）掛出龍華、坪山兩宗住宅地，總起拍價為8.73億元（人民幣，下同），預計12月15日成交出讓。值得一提的是，此次出讓的龍華A925-1146宗地，商品房銷售價格未做限制。

《證券時報》報道，以上批次光明等住宅地的土地拍賣規則為例，其住宅地出讓條件中大多採取「三限雙競+搖號」規則掛牌出讓，即：限地價、限普通商品房銷售價格、限企業自持的保障性租賃住房建築面積，競地價、競企業自持的保障性租賃住房建築面積，達到最高限制建築面積後通過搖號方式確定競得人。

與「三限雙競+搖號」競價方式不同，這次掛出的兩宗住宅地採取「單限單競+搖號」方式，即限地價、競地價，未對商品房銷售價格進行限制。

深圳相關業內人士表示，「雖然無法確定未來會不會恢復『三限雙競+搖號』政策，但是僅從新掛宅地的情況來看，深圳確實取消了對商品房售價進行限制這一機制，這也是深圳自2016年開啟新房限價後，首次出現重大變化。」

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責任編輯：易燕丹

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