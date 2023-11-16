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習近平拜登工作午餐吃什麼？ 白宮公開餐單

國情動向 16:42 2023/11/16

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美國白宮公告，介紹習拜會的工作午餐菜單，共有5道菜及3道甜品。

美國白宮公布習拜會的工作午餐菜單，當中的菜餚包括草藥麗科塔意式餃子（Herbed ricotta ravioli）、朝鮮薊薯片（Artichoke crisps）、龍蒿烤雞（Tarragon roasted heritage chicken）、南卡羅萊納州金米菜飯（Carolina gold rice pilaf）、炭燒西蘭花配球芽甘藍（Charred broccolini and Brussels sprouts）、杏仁蛋白蛋糕（Almond meringue cake）、果仁奶油（Praline buttercream）和康科德葡萄醬（Concord grape sauce）。

美國白宮公告，介紹習拜會的工作午餐菜單，共有5道菜及3道甜品。

習近平於當地時間11月15日在三藩市費羅麗莊園（Filoni Estate）與美國總統拜登（Joe Biden）舉行中美元首會晤。兩人進行2個多小時的閉門會議，會後進行「散步外交」並共進工作午餐。

拜登表示，與習近平相識多年，了解其行為模式，雖然雙方有分歧，但習一直很「直率」。

另一方面，在會談前，兩人還談到一些輕鬆話題。美方官員透露，拜登與習近平夫人彭麗媛剛好都是11月20日生日，拜登預祝彭生日快樂，習則表示因公務太忙「我都忘了！」，感謝拜登的提醒。另外，拜登拿出自己手機向習近平展示38年前習近平首次訪問美國時的照片，問習近平「你認識這個年輕人嗎？」引得現場的人員都笑起來。

責任編輯：蒯宇澄

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