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習近平訪美搭國產車「紅旗N701」 年產僅5架 拜登讚Beautiful

國情動向 20:37 2023/11/16

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習近平在美國此行使用的是元首專車「紅旗N701」

中美元首會晤期間，中國國家主席習近平的座駕「紅旗N701」吸引眼球，美國總統拜登大讚此車Beautiful（漂亮）。

習近平在美國此行使用的是元首專車「紅旗N701」。在習近平抵達三藩市前，兩輛「紅旗N701」已提前兩天運到。

兩國元首結束會談時，拜登送習近平離開，拜登見到習近平的車稱讚很漂亮，習近平則回應，「這是中國國產車，紅旗車。」

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拜登先在外面看了一陣，習近平示意隨行人員打開車門，拜登探頭進去查看，似乎想看一下內裝。拜登說，「這輛跟我的凱迪拉克很像，每次我到外面參加會議，都會使用這台車，你知道它叫什麼名字嗎？」然後拜登直接公佈答案「Beast（野獸）」，讓在場所有人都笑了出來，最後兩人互道再會，拜登也目送習近平的車隊離去。

公開資料顯示，第一輛紅旗牌轎車誕生於1958年，成為國家領導人和國家重大活動的國事用車。在上世紀六、七十年代，紅旗轎車是中國汽車工業的一面旗幟。改革開放後，紅旗在繼續承擔「國車」重任的同時，開始了市場化進程。有報道稱，「紅旗N701」是全手工打造禮賓車，一年僅出廠5輛。習近平專用的「紅旗N701」還有超級防彈功能。

責任編輯：尹航

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