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APEC｜習：亞太不能搞陣營對抗 歡迎各國工商界投資中國

國情動向 09:05 2023/11/17

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中國國家主席當地時間周四（16日）在三藩市出席亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會，習發表書面演講指，共同發展是亞太合作的總目標，不能搞「新冷戰」和陣營對抗。今年來中國經濟持續回升向好，無論國際形勢如何，中國打造法治化、國際化營商環境的決心不改，歡迎各國工商界繼續投資中國。

習近平表示，30年前冷戰結束後，亞太地區領導人順應和平和發展的時代潮流，召開了首次APEC領導人非正式會議，一致同意超越團體對抗、零和博弈的舊思維，深化區域經濟合作和一體化。亞太發展靠的是開放包容、取長補短、而不是對立對抗、「小院高牆」，始終聚焦發展，不斷深化經濟技術合作。

「脫鉤斷鍊」對誰都無好處

世界進入新的動盪變革期，世界經濟增長動能不足，不穩定、不確定、難以預料因素增加。亞太合作下個30年將走向何方，成為面臨的新的時代之問。

習近平表示，亞太繁榮發展的歷程表明唯有合作才能發展，搞「脫鉤斷鍊」對誰都沒有好處。要堅持開放的區域主義，尊重經濟規律，發揮各自比較優勢，促進各國經濟聯動融通。面對新一輪科技革命與產業變革浪潮，要著眼長，推動數字化、智能化、綠色轉型發展，共同強化科技創新與成果轉化。

中國經濟能實現長期穩定發展

談到經濟，習近平表示，中國仍然是全球增長最大引擎，今年對全球經濟增長的貢獻將達到三分之一。中國具有超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢，經濟發展具備強勁的內生動力，長期向好基本面沒有變也不會變，有信心有能力實現長期穩定發展。

習近平邀請各國工商界繼續投資及深耕中國，強調中國打造法治化、國際化營商環境的決心，一視同仁為外商投資提供優質服務的政策不會改變。將持續完善外商投資權益保護機制，全面保障外商投資企業國民待遇；將努力打破限制創新要素流動的壁壘，推出更多「暖心」舉措，優化外國人來華和停居留政策。

責任編輯：陳建錫

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