APEC｜習近平晤秘魯、墨西哥等國領導人 商雙邊合作

▲ 習與洛佩斯會面。

中國國家主席習近平周四（16日）在三藩市分別會見秘魯、墨西哥、斐濟等國領導人，討論與加強戰略對接，挖掘合作潛力，推動雙邊關係再上新台階。

習向秘魯總統博魯阿爾特表示，中秘建交半個多世紀以來，兩國在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，雙邊合作穩步發展。雙方要加強戰略溝通，堅定支持對方走符合本國國情的發展道路，加強發展戰略對接，做強經貿、能源礦產等傳統領域合作，培育數字經濟、綠色發展等合作新增長極。

習又向墨西哥總統洛佩斯表示，中墨兩國友誼歷經風雨，歷久彌堅。雙方要運用好兩國政府間工作機制，深化基礎建設等傳統領域合作，拓展金融、電動車等新興產業合作，深化禁毒執法合作。要積極支持互辦文藝演出、文化展覽等人文交流活動，密切多邊協作，維護國際公平正義和發展中國家正當權益。

會見斐濟總理蘭布卡時，習表示，中國奉行大小國家一律平等的外交政策沒有變，願繼續推動中斐全面戰略夥伴關係健康穩定發展，為兩國人民帶來更多福祉。中方把斐濟作為「全球南方」國家中的好朋友、好夥伴，始終支持斐濟人民自主選擇的發展道路，支持斐濟在國際和地區舞台發揮更大作用。

責任編輯：陳建錫