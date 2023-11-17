APEC｜習近平晤岸田文雄 同意談判解決核污水問題

▲ 習在APEC工商領導人峰會上與岸田並排合照。

中國國家主席習近平當地時間周四（16日）下午在美國三藩市與日本首相岸田文雄會晤，習表示，中日應客觀理性看待彼此發展，建設性管控矛盾分歧。台灣等原則問題關乎兩國關係政治基礎，日方須恪守信義。雙方同意維持各級對話溝通，適時舉辦中日經濟高層對話，並透過談判尋找解決核污水問題的途徑。

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習近平表示，很高興同岸田再次會面，去年11月二人曾在亞太經合組織（APEC）曼谷會議期間會晤，就兩國關係戰略性、方向性問題達成了一些重要共識。今年是中日和平友好條約締結45周年。條約以法律形式確立了中日和平、友好、合作的大方向，成為兩國關係史上的里程碑。

當前國際情勢變亂交織，風險挑戰層出不窮，中日和平共處、共同發展，符合兩國人民根本利益。中日關係正處於承前啟後的關鍵時期，雙方應順應時代潮流，保持邦交正常化初心，客觀理性看待彼此發展，樹立積極友善相互認知，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」政治共識體現於具體政策與實際行動。

歷史、台灣等重大原則問題關乎兩國關係政治基礎，日方必須恪守信義，確保中日關係的基礎不會受損、不動搖。中日經濟利益和產業鏈供應鏈深度交融，搞「小院高牆」、「脫鉤斷鍊」對誰都沒有好處。中國正在推動高品質發展和高水準對外開放，將為包括日本在內的世界各國帶來前所未有的機會。

在福島核污水問題上，習近平指出，核污水排海事關全球海洋環境及國際公共利益，日方應該嚴肅對待國內外合理關切，本著負責任態度妥善處理。

岸田：日方無意脫鉤

岸田文雄表示，日方希望著眼未來，同中方加強高層溝通對話，增加兩國關係正面因素，堅持和平共處。日方無意「脫鉤斷鍊」，希望繼續推動民間往來和人文交流，深化數字經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老等各領域務實合作。日方繼續致力於走和平發展道路，處理台灣問題的立場沒有絲毫改變。

雙方積極評價剛成立的中日出口管制對話機制，同意維持各級對話溝通，適時舉辦新一輪中日經濟高層對話、中日高級別人文交流磋商機制會議，就國際地區事務保持溝通協調，共同應對氣候變遷等全球性挑戰。雙方同意，本著建設性態度透過諮詢談判找到解決福島核污染水排海問題的合適途徑。

雙方也就共同關心的國際地區問題交換了意見。

另外，全國政協副主席胡春華周四在北京會見日中協會會長、日本前自治大臣野田毅一行，就中日關係、經貿合作、人文交流等話題交換意見。

責任編輯：陳建錫