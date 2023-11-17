APEC峰會 | 中美商務部長會談 關注經貿領域國安問題

▲ 雙方就經貿領域的國家安全問題進行深入交流。

習拜會之後，當地時間16日，中國商務部部長王文濤與美國商務部長雷蒙多在三藩市舉行兩國商務部溝通交流機制首次部長級會談。雙方就經貿領域的國家安全問題進行深入交流。

中方公佈，雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿議題進行了務實、建設性和富有成效的溝通。 王文濤表示，兩國元首三藩市會晤具有戰略性、歷史性、引領性意義，為中美經貿關係指明方向。中方願與美方共同落實元首會晤共識，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，用好兩國商務部之間建立的溝通渠道，加強對話，管控分歧，為兩國貿易投資合作創造良好環境。

雙方就經貿領域的國家安全問題進行深入交流。王文濤強調， 國家安全的泛化、政治化影響正常貿易投資往來，雙方討論經貿領域國家安全邊界問題十分重要。王文濤就美對華半導體出口管制最終規則、制裁打壓中國企業、雙向投資限制、301關稅等表達關切。

雙方贊賞兩國商務部商貿工作組取得的積極進展，討論了兩國企業具體關切的問題。雙方同意，兩國商務部將於明年一季度舉行商貿工作組（副部級）對話首次會議；支持在兩國開展的省州經貿合作和貿易投資促進活動；共同推動中美企業合作對接項目取得實效，並增設項目辦公室；共同推動建立中美政府間標准和合格評定對話機制。雙方討論並同意兩國專家於2024年1月就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商務信息保護問題進行技術討論。

疑違規向中芯供貨 美國對應用材料展開刑事調查

美國解除對中國公安部物證鑑定中心的制裁

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

