市場疲軟兼聖誕訂單收縮 外貿商全年目標僅完成一半

在全球市場疲軟疊加部分產業轉移的挑戰下，內地外貿聖誕訂單收縮，不少外貿從業者透露，今年定下的目標僅完成一半左右，冀借力跨境電商、挖掘「一帶一路」和細分領域的機遇帶動增長。

第一財經報道，義烏外貿從業者徐俊表示，市場需求收縮，加上疫情期間外商採購相對穩定，導致積壓不少存貨，今年聖誕季的訂單不增反降，「客戶拿貨量起碼比去年少了三分之一」。

義烏聖誕樹外貿商朱芝娟也有類似感受。「歐美訂單今年少了很多，俄羅斯以及『一帶一路』國家的生意有所增長，整體比去年下降了一些，也比疫情前差。」她説，「行情不好，價格壓了又壓，利潤並未因為海運費和原材料價格回落而有所增長。」

出口襪子和繡花機的諸暨外貿從業者祝越表示，整體紡織業市場本就處於供大於求的挑戰中，再加上近年來產業轉移到巴基斯坦和越南等地，諸暨襪子的相關出口生意不可能輕鬆。一旦東南亞那邊發展起來，原料和人力成本優勢只會越來越大。在這種大環境下，他們原本為今年定下的翻倍目標，只達成40%。

考慮到歐美市場的收縮趨勢以及「一帶一路」沿線地區的增量，祝越正在跨境電商平台上主動把流量引到「一帶一路」市場，「已經有效果，但這相當於開拓新市場，還需要時間」。

「市場疲軟是一定的，老外客戶那邊的生意也不好做。」河北保定淘淘匯進出口貿易有限公司總經理劉禹川稱，今年的出口目標本來定在8000萬元人民幣，但目前只做到一半左右。

在市場開拓上，劉禹川把工位接待、營銷類直播帶到線下展會的現場。他透露，在阿里國際站這樣的跨境電商平台上，他的策略是把自己的產品展示頁面做成同行裏最細致的，從而在擴大曝光流量陣地之外，不斷校準流量。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，10月出口交貨值按年跌0.5%，跌幅較上月收窄，與出口相關的中游製造業表現較為亮眼。不過，按美元計10月出口按年跌6.4%，跌幅較上月小幅擴大，下一階段外需仍有走弱可能。

內地10月出口按年跌6.4%大遜預期 進口意外轉升3%

﻿數據分析｜出口繼續承壓 進口受內需恢復帶動回暖

責任編輯：易燕丹

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