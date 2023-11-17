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元首會晤一細節 傳令習近平修改了商界晚宴講稿

國情動向 17:34 2023/11/17

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中國國家主席習近平在元首會晤後出席商界晚宴，在外界預期習會憑借此機會安撫外資時，他的演說卻出乎外界所料，內容幾乎無半點著墨於經濟和政策，也令一些出席的商界領袖無法理解。有美國官員透露，習在與拜登會晤時就芯片問題有過一番討論和交鋒，而這事直接使習修改了在晚宴上的講辭。

出席美團體宴會 習近平：願與美做夥伴 邀5萬美青少年來華（附演講全文）

《紐約時報》從一名美國官員得知，習近平在會晤時向拜登談到美國對先進芯片出口的限制，用了最長的篇幅表達最強烈的抗議。這是兩位領導人之間的一個根本分歧—習近平認為是「經濟扼殺」的問題，拜登看來屬國家安全的範疇。拜登當時的回應也直言不諱，說那種芯片會有助於中國的軍事發展。

拜登的語氣一直很有分寸，有時還很友好，他憶述起過去與習近平在中國、美國及在世界各地峰會上的行程。會晤後，習對講稿進行了微調，將重點放在中美關係中的快樂時刻。出席晚宴的前美國貿易代表、花旗集團常務董事弗羅曼形容，這演講就像兩國關係回到10年前，仿佛「戰狼外交」時代從未出現過。

該官員未透露習近平在講稿中修改了哪些部分，也沒有猜測習這樣做的原因。美國商界對習的講辭的反應有些兩極，有投資基金的策略師直言感到失望，認為未回應對中國營商環境的擔憂，亦有智庫人士習本可以發表更激進、更富民族主義色彩的演講為中國辯護，而他沒有樣做，就已傳達了一個積極的訊號。

另一種看法則是，這是習近平本次訪美所取得的公關勝利之一。他在該場晚宴上得到了不止一次，而是三次來自美國商界的全體起立鼓掌。

責任編輯：陳建錫

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