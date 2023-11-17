內地前十月FDI人幣計按年跌幅擴大至9.4%

▲ 內地1至10月FDI跌幅擴大。

商務部公布，1至10月實際使用外資（FDI）金額9870.1億元人民幣，按年下跌9.4%，為連續第五個月下跌，跌幅比上月再擴大1個百分點。

從來源地看，加拿大、英國、法國、瑞士、荷蘭實際對華投資分別增長110.3%、94.6%、90.0%、66.1%、33.0%。從行業看，製造業實際使用外資金額2834.4億元人民幣，增長1.9%，其中高技術制造業實際使用外資增長9.5%。醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通信設備製造業分別增長34.6%、14.8%。服務業實際使用外資金額6721.0億元人民幣，下跌15.9%。建築業、研發與設計服務領域實際使用外資分別增長30.0%和15.9%。

前十個月，全國新設立外商投資企業41947家，按年增長32.1%。

商務部自今年8月起未再公布以美元計價的數字，而前八個月、前九個月，人幣計價跌幅分別為5.1%及8.4%。英國《金融時報》單獨測算，9月FDI美元計按年下跌34%，是自2014年有統計以來最大跌幅，報道直言，日益惡化的外國投資狀況，加劇了中國中央及其地方政府提振經濟的壓力。

責任編輯：陳建錫