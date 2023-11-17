人行等三部門籲滿足合理融資需求 對正常經營房企不抽貸斷貸

中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合召開金融機構座談會，研究近期房地產金融、信貸投放、融資平台債務風險化解等重點工作。

會議認為，下一步要落實好跨周期和逆周期調節的要求，著力加強信貸均衡投放，統籌考慮今年後兩個月和明年開年的信貸投放，以信貸增長的穩定性促進中國經濟穩定增長。要優化資金供給結構，盤活存量金融資源，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持，增強金融支持實體經濟的可持續性。

會議強調，各金融機構要一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好「第二支箭」支持民營房地產企業發債融資。支持房地產企業通過資本市場合理股權融資。要繼續配合地方政府和相關部門，堅持法治化、市場化原則，加大保交樓金融支持，推動行業並購重組。要積極服務保障性住房等「三大工程」建設，加快房地產金融供給側改革，推動構建房地產發展新模式。

會議要求，金融部門要認真防範化解地方債務風險，按照市場化、法治化原則，配合地方政府穩妥化解存量、嚴格控制新增。金融機構要完善工作機制，突出重點、分類施策，與融資平台開展平等協商，通過展期、借新還舊、置換等方式，合理降低債務成本、優化期限結構，確保金融支持地方債務風險化解工作落實落細。

責任編輯：易燕丹

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