▲ APEC | 習近平提四建議 強調反對將經貿問題政治化

國家主席習近平在亞太經合組織（APEC）第三十次領導人非正式會議上發表講話，為亞太發展提出四點建議。他提到，要堅持開放導向，開放則興，封閉則衰；維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化。

習近平在講話中首先對美國總統拜登和美國政府為這次會議作出周到安排表示感謝。

之後，他為亞太發展提出四點建議，

第一，堅持創新驅動。要順應科技發展趨勢，以更加積極姿態推動科技交流合作，攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。要加速數字化轉型，縮小數字鴻溝，加快落實《亞太經合組織互聯網和數字經濟路線圖》，支持大數據、雲計算、人工智能、量子計算等新技術應用，不斷塑造亞太發展新動能新優勢。

第二，堅持開放導向。開放則興，封閉則衰。要維護自由開放的貿易投資，支持並加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化。要堅定不移推進區域經濟一體化，加快推進亞太自由貿易區進程，全面落實《亞太經合組織互聯互通藍圖》，共享區域開放發展機遇。

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第三，堅持綠色發展。面對氣候變化、自然災害等日益嚴峻的挑戰，要堅持人與自然和諧共生，加快推動發展方式綠色低碳轉型，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，落實好《生物循環綠色經濟曼谷目標》，厚植亞太增長的綠色底色。

第四，堅持普惠共享。當前，全球發展事業面臨嚴峻挑戰，發展鴻溝加劇。要全面落實聯合國2030年可持續發展議程，推動發展問題重回國際議程中心位置，深化發展戰略對接，共同解決全球發展赤字。

習近平在最後強調，今年是中國改革開放45周年，中國將堅持高質量發展，推進高水平對外開放，以中國式現代化為推動實現世界各國的現代化提供新機遇。

責任編輯：尹航

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