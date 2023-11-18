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內地官媒：穩投資不走「強刺激」的老路

經濟脈搏 13:36 2023/11/18

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內地官媒：穩投資不走「強刺激」的老路

由國務院主辦的內地《經濟日報》發文稱，中國經濟不能也不會再走依賴投資刺激增長的老路。穩投資是通過將投資的重點聚焦於關鍵領域和薄弱環節，堅持精準有效的投資導向，堅持盡力而為、量力而行，加快補齊短板弱項，推動經濟社會高質量發展。

10月份經濟數據顯示，在工業、服務業、消費等主要指標改善的同時，投資繼續承壓。房地產投資低迷是拖累投資增長的主要因素。

文章指出，今年以來，投資增速連續放緩，市場對此存在兩方面擔憂:

  • 作為拉動經濟增長的「三駕馬車」之一，投資表現若持續疲弱，或將導致經濟增長動力失衡
  • 投資的邊際效益正逐漸減弱，擴投資舉措如果不斷加碼，會否重走以前投資「強刺激」老路，甚至導致新一輪產能過剩

文章指出，從長期來看，隨著中國經濟由高速增長轉向高質量發展，投資增速不可能再一路高歌猛進。但增速放緩並不意味著潛力已經充分被釋放，穩投資既有必要也有條件。

衝刺四季度經濟「收官戰」 多地重大項目投資加速

內地1至10月房地產開發投資降幅擴大至9.3%

文章強調,中國經濟不能也不會再走依賴投資刺激增長的老路，但這不是不要投資，而是要避免盲目投資和低水平重複建設。穩投資不是單純為了推高投資增速，而是通過將投資的重點聚焦於關鍵領域和薄弱環節，堅持精準有效的投資導向，堅持盡力而為、量力而行，加快補短板強弱項，支持新型基礎設施、新型城鎮化以及交通、水利等重大工程建設，推動經濟社會高質量發展。

民間投資在整體投資中佔大頭，是推動經濟發展、穩定整體投資、擴大社會就業的重要力量。深挖投資增長潛力，還要進一步深化投融資體制改革，更好發揮政府投資對社會投資的帶動作用和放大效應，落實好促進民營經濟發展壯大的系列政策舉措，進一步調動民間投資積極性，不斷拓展投資空間。

人行等三部門籲滿足合理融資需求 對正常經營房企不抽貸斷貸

市場疲軟兼聖誕訂單收縮 外貿商全年目標僅完成一半

責任編輯：尹航

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