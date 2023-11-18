時隔3年10個月 中國北韓邊境恢復貨運通車

▲ 中國與北韓邊境近日恢復貨運通車

據韓聯社報道，時隔3年10個月後，中國與北韓邊境近日恢復貨運通車，但跨境物流貿易尚未恢復。

南韓官媒韓聯社引述消息人士稱，13日起，每天約有5輛貨運卡車經鴨綠江大橋往返中國丹東和北韓新義州之間，主要將北韓民眾在中國的行李運回北韓，每人可攜帶行李限制在30至50公斤。

消息人士透露，截至目前，已從中國回國的北韓民眾除了部分患者和長期滯留人員，還有因工作機會減少而難以賺取外匯的資訊通訊技術（IT）、貿易和在中國境內北韓餐廳的從業人員；而在中國國內服裝廠和水產品加工企業工作的北韓民眾可以穩定創匯，因此大都留在當地。

貨車雖恢復通行，但報道稱，陸路貿易往來仍未解封，目前未接到何時重啟跨境物流貿易的通知。

為防控新冠疫情，北韓於2020年初封鎖邊境，全面中斷人員往來、鐵路及公路貿易。去年9月，中國北韓貨運列車恢復運作，部分海運也重啟，但丹東至新義州區間直至近日才恢復貨運通車。

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責任編輯：尹航

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