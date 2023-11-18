  • 21°C
香港時間 : 20231118日 (週六) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時隔3年10個月 中國北韓邊境恢復貨運通車

國情動向 15:16 2023/11/18

分享：

分享：

中國與北韓邊境近日恢復貨運通車

據韓聯社報道，時隔3年10個月後，中國與北韓邊境近日恢復貨運通車，但跨境物流貿易尚未恢復。

南韓官媒韓聯社引述消息人士稱，13日起，每天約有5輛貨運卡車經鴨綠江大橋往返中國丹東和北韓新義州之間，主要將北韓民眾在中國的行李運回北韓，每人可攜帶行李限制在30至50公斤。

消息人士透露，截至目前，已從中國回國的北韓民眾除了部分患者和長期滯留人員，還有因工作機會減少而難以賺取外匯的資訊通訊技術（IT）、貿易和在中國境內北韓餐廳的從業人員；而在中國國內服裝廠和水產品加工企業工作的北韓民眾可以穩定創匯，因此大都留在當地。

貨車雖恢復通行，但報道稱，陸路貿易往來仍未解封，目前未接到何時重啟跨境物流貿易的通知。

為防控新冠疫情，北韓於2020年初封鎖邊境，全面中斷人員往來、鐵路及公路貿易。去年9月，中國北韓貨運列車恢復運作，部分海運也重啟，但丹東至新義州區間直至近日才恢復貨運通車。

北韓客機飛抵北京首都機場 3年多以來首次

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

 

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 外交 北韓 南韓 鐵路 中國

上一篇文章

IMF總裁稱習拜會發出急需的訊號 世界需加強合作

下一篇文章

澳洲政府稱中國軍艦靠近澳軍艦 致澳潛水員受傷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款