17城土地出讓重回價高者得 一線城市仍持謹慎態度

內地已有至少17城新掛牌地塊取消地價上限，土拍實行「價高者得」，惟一線城市仍持謹慎態度，深圳官方辟謠，確認當地取消商品住房銷售限價為不實消息；北京亦回應稱，「取消地價上限」為不實消息。

深圳上周四（16日）掛出龍華、坪山兩宗住宅地，其中龍華地塊在出讓公告中未限「普通商品房銷售價格」，引發市場對深圳取消商品住房銷售限價的猜測。隨後，

深圳商報引述市規劃和自然資源局及住建局指，取消限價為不實消息。深圳堅決落實「穩地價、穩房價、穩預期」的工作目標，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

一線城市對於限制性政策的鬆綁仍然較為謹慎，和深圳一樣，北京、上海亦維持地價、房價「雙限」政策。諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪認為，一線城市作為房地產市場的核心區域，其市場表現對於整個樓市的發展具有決定性作用，因此政策動向至關重要，邊際放鬆將持續作為一線城市政策調整的主要方式，短期內全面取消此前限購限價類政策的可能性不大。

中指研究院分析師孟新增指出，今年以來，北京、上海、深圳多宗地塊競拍至土地最高限價，土拍熱度整體較為穩定，短期地價上限取消的預期較小；廣州土地市場較為低迷，後續優化土地限價存在一定預期。

土地市場冷熱分化明顯

另一方面，據中指研究院監測數據，自10月以來，22個集中供地城市中，新掛牌地塊取消地價競拍上限，恢復價高者得的城市有17個，包括成都、合肥、濟南、重慶、廈門、長沙、南京、福州、武漢、蘇州、青島、無錫、天津、長春、杭州、沈陽、鄭州。

從已經落地「價高者得」模式的城市來看，供求關係較好的城市的核心區土地市場熱度已經開始回溫。據中指研究院測算數據，濟南新政後首場土拍出現溢價率53%的地塊，相較於21天前周邊底價成交的地塊，成交樓面價上浮66%，政策效果顯著。

孟新增指出，地價上限取消後，部分城市優質地塊成交溢價率提升，競拍熱度有所提高，有利於緩解當前土拍整體低迷情緒。

不過，在業內看來，當下即使是核心一二線城市的土拍市場仍處分化，對於非核心區的地塊，仍然是低溢價成交，甚至有可能出現流拍。如上述提及的濟南，取消土地最高限價後的首次土拍中歷城區兩宗地塊溢價率均超50%，但是10宗住宅用地中仍有6宗底價成交。

取消限價先兆？深圳龍華地皮對商品房售價未設限

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責任編輯：易燕丹

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