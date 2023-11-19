MasterCard正式進入中國市場 獲人行核發銀行卡清算業務許可證

中國金融業進一步對外開放，美國第二大銀行卡清算機構萬事達公司（MasterCard）正式獲準進入中國支付市場。

據央視新聞報道，根據《國務院關於實施銀行卡清算機構准入管理的決定》《銀行卡清算機構管理辦法》等規定，中國人民銀行會同國家金融監督管理總局審查批准「萬事網聯資訊科技（北京 ）有限公司」提交的銀行卡清算機構開業申請。 中國人民銀行上周五（17日）向萬事網聯公司核發銀行卡清算業務許可證。

可在內地發行萬事達銀行卡

報道稱，萬事網聯公司是萬事達公司（MasterCard）與網聯清算有限公司在中國境內共同發起設立的合資公司。 獲得行政許可後，萬事網聯公司可在中國境內授權成員機構發行和受理「萬事達」品牌的人民幣銀行卡。

人行指出，下一步將繼續遵循公開、公平、公正的原則，推動銀行卡清算市場准入工作，統籌發展和安全，持續完善銀行卡清算機構監管機制，促進支付行業高品質發展。

截至目前，中國已批准美國運通（American Express）、萬事達兩家境外銀行卡清算機構進入國內市場。

2020年1月，中美簽署首階段貿易協議，當中提到中國將持續開放金融服務市場，包括對外資信用卡公司在中國開展業務的申請作出決定，如果拒絕，亦須提供理由。人民銀行當年2月公布，聯同中國銀保監會審批通過萬事達卡合資公司提交的銀行卡清算機構籌備申請，該合資公司可開始籌備銀行卡清算機構，以及營運萬事達卡品牌等工作，並需要在一年內完成，之後向人行申請開業。

責任編輯：蒯宇澄

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