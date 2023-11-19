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六四折仍無人出價 深圳全國最高爛尾樓二度流標

社會熱點 21:58 2023/11/19

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深圳世茂深港國際中心二次流標。

設計高度668米的「中國第一高樓」深圳世茂深港國際中心，上周減價26億元（人民幣，下同）至104.35億元起拍，結果在無人出價下二度流標。

深圳市世茂新里程實業在2017年以接近240億元投得總面積32.19萬平方米的地皮，計劃分14宗進行開發。按最初規劃，項目將建設成集深港國際會議展覽中心、深港青年合作創業中心、深港國際演藝中心、超五星級酒店、智能辦公、公寓等於一體的綜合開發運營項目，包括一棟用作寫字樓的668米超高樓建築。

去年世茂陷入債務危機，深圳世茂深港國際中心項目隨即停工。在被司法拍賣前，世茂一直在為該項目尋找買家，但始終未能找到接盤方。

該項目在今年6月進行了首次拍賣，起拍價為130.4億元，比估價163億元打了八折，無人出價。這次再打八折，相當最初估價的六四折，卻逃不過再次流標。

業界人士指，項目包含大體量、去化較難的商辦資產，外加所處位置不算有競爭力，被認為是流拍的主要原因，在當前市場環境中，即便是資金實力較強的企業也不敢輕易接手。一位本地人提到，項目算是在龍崗區較中心的地方，但距離市中心還是很遠，「住宅的話，那邊房價降了不少，不是甚麽熱門地塊」。

責任編輯：陳建錫

 

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