斯帕弗指康明凱向五眼聯盟分享情報 累兩人在中國被拘（第二版）

▲ 斯帕弗（左）稱自己被中國被拘是遭到康明凱（右）的連累。

在中國拘押3年後獲釋的加拿大商人斯帕弗向加國政府索償，稱自己在中國捲入間諜案，是遭到當時同樣被拘的加國前外交官康明凱洩露涉北韓情報所累。

（第二版更新於11月20日10時16分）

加拿大《環球郵報》報道，從事促進加朝商業關係的斯帕弗，當時向康明凱分享了涉北韓的資訊，但他不知道後者會把資訊透露給加拿大政府及五眼聯盟。

加拿大警方2018年12月應美國司法互助要求，逮捕在溫哥華準備轉機的華為副董事長孟晚舟。數日後，在中朝邊境的遼寧丹東工作的斯帕弗，以及同樣身處中國境內的康明凱分別遭到拘留。到2021年9月孟晚舟獲釋回國，兩人亦同步被遣返加拿大。西方輿論一直認為，兩人被拘是北京對孟晚舟事件的報復。

加拿大外交部發言人否認康明凱和斯帕弗在中國從事間諜活動，並再次指責中國實施「任意拘押」。中國駐加拿大使館回應指，中國是法治國家，康明凱、斯帕弗涉嫌危害中國國家安全犯罪，中國司法機關嚴格依法辦案。近日相關報道再次說明上述事實不容抵賴。加方炒作所謂中方「任意拘押」純屬賊喊捉賊，充分暴露加方虛偽面目。中方奉勸加方正視事實，深刻反省自身錯誤，而不是倒打一耙，繼續對中方攻擊抹黑，蒙蔽誤導公眾。

責任編輯：陳建錫