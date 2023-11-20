  • 24°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 12:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

斯帕弗指康明凱向五眼聯盟分享情報 累兩人在中國被拘（第二版）

國情動向 10:16 2023/11/20

分享：

分享：

斯帕弗（左）稱自己被中國被拘是遭到康明凱（右）的連累。

在中國拘押3年後獲釋的加拿大商人斯帕弗向加國政府索償，稱自己在中國捲入間諜案，是遭到當時同樣被拘的加國前外交官康明凱洩露涉北韓情報所累。

（第二版更新於11月20日10時16分）

加拿大《環球郵報》報道，從事促進加朝商業關係的斯帕弗，當時向康明凱分享了涉北韓的資訊，但他不知道後者會把資訊透露給加拿大政府及五眼聯盟。

加拿大警方2018年12月應美國司法互助要求，逮捕在溫哥華準備轉機的華為副董事長孟晚舟。數日後，在中朝邊境的遼寧丹東工作的斯帕弗，以及同樣身處中國境內的康明凱分別遭到拘留。到2021年9月孟晚舟獲釋回國，兩人亦同步被遣返加拿大。西方輿論一直認為，兩人被拘是北京對孟晚舟事件的報復。

加拿大外交部發言人否認康明凱和斯帕弗在中國從事間諜活動，並再次指責中國實施「任意拘押」。中國駐加拿大使館回應指，中國是法治國家，康明凱、斯帕弗涉嫌危害中國國家安全犯罪，中國司法機關嚴格依法辦案。近日相關報道再次說明上述事實不容抵賴。加方炒作所謂中方「任意拘押」純屬賊喊捉賊，充分暴露加方虛偽面目。中方奉勸加方正視事實，深刻反省自身錯誤，而不是倒打一耙，繼續對中方攻擊抹黑，蒙蔽誤導公眾。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
國防 罪案 地緣政治 網絡保安 外交 孟晚舟 加拿大 溫哥華 北京 華為

上一篇文章

台灣大選 | 賴清德宣布蕭美琴為競選搭擋「相信是最好的決定」

下一篇文章

IMF總裁稱習拜會發出急需的訊號 世界需加強合作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款