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內地LPR連三個月持穩 後續仍有下調空間

經濟脈搏 09:33 2023/11/20

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人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.45%和4.20%不變

人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.45%和4.20%不變，符合市場預期，為連續第三個月持穩。分析認為，除了前期政策紅利持續釋放、基本面穩步修復外，銀行業偏低的淨息差令其「有心無力」，也是LPR持穩的主要原因之一。業內人士稱，房地產業依舊步履維艱，經濟復甦未達標前，LPR後續仍有下調空間，可能最早要到明年。

東方金誠首席宏觀分析師王青說，LPR持穩主要原因是近期市場利率上行明顯，銀行淨息差壓力較大，報價行下調LPR報價加點的動力不足。

LPR由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。

王青說，存量首套房貸利率下調全面落地，勢必影響到銀行利息收入，銀行淨息差在9月創紀錄新低後，四季度還會有一定幅度下行；另外，考慮到1萬億國債發行，市場利率還會面臨一定上行壓力。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，10月宏觀經濟數據顯示，中國內需穩步修復，實體經濟貸款和社融表現超預期，信貸平穩適度增長，則反映貸款市場利率處於合理區間，短期LPR調降迫切性不高。

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不論是考慮到中國經濟自身復甦，還是尚未完全脫離困境的房地產業，市場認為未來LPR仍有一定下調空間。但年內出台的可能性已經不大，最早在明年。

周茂華指出，本月LPR持穩，後續監管部門料會繼續引導銀行金融機構挖掘利率市場化改革紅利，配合數量型工具，進一步降低實體經濟薄弱環節、重點新興領域的融資成本，帶動實體經濟融資成本穩中有降。

他預計，部分銀行淨息差繼續面臨較大壓力，預計年底前LPR利率持穩。政策利率與LPR利率調整，需要等待後續宏觀經濟數據進一步指引。

王青認為，近期中國經濟運行勢頭回暖，但距離常態增長水平還有差距。在加強信貸投放的同時，推動融資成本持續下降是一個重要發力點。當前物價水平明顯偏低，而企業實際融資成本偏高，MLF利率還有小幅下調空間，不排除因此帶動LPR跟進調整的可能。

他強調，近期樓市出現一些企穩跡象，但整體上還處於築底階段，需要行業支持政策繼續加碼。作為房貸利率的定價基準，未來五年期LPR報價還有0.3至0.4個百分點的下行空間。接下來即使MLF利率不變，五年期LPR單獨下調的可能性也比較大。

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責任編輯：尹航

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