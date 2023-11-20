中國樓市 | 分析指僅救房企還不夠 政府需多管齊下

人行、金融監管總局、中證監聯合召開金融機構座談會，要求金融部門一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。分析指出，只是拯救部分開發商，不足以緩解樓市下行對經濟的影響，政府應考慮輔以其他措施，包括增加財政支出和進一步放鬆貨幣政策。

持有碧桂園債券的Columbia Threadneedle公司新興市場固定收益研究主管Edward Al-Hussainy指出，中國政府需要多管齊下，以解決金融體系、地方政府融資以及消費者信心等方面的脆弱環節。他說，當信心不足時，唯一能解決問題的就是政府。

分析人士稱，提振信心是中國當局面臨的最大挑戰，也是刺激樓市景氣再次回升的關鍵。但鑑於經濟前景不明朗，景氣不太可能很快回暖。

迄今為止，中國政府一直不願再用過去那種大規模刺激政策，同時政府也擔心大規模的貨幣刺激政策會打擊疲軟的人民幣匯率，加劇資本外流。

不過，摩根士丹利在本週的一份報告中稱，中國政府可能會加碼中央政府主導的財政刺激政策，重點放在城中村改造、保障房建設和綠色資本支出。此外，下月召開的中央經濟工作會議也有望釋出更靈活的貨幣政策訊號。

六四折仍無人出價 深圳全國最高爛尾樓二度流標

責任編輯：尹航

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