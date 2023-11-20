在岸人民幣大漲逾700點 收報7.1747 （更新版）

人民幣兌美元在岸價（CNY）、離岸價（CNH）今日（20日）明顯走強， 離岸價刷新8月份來高點，日內漲近470點，最高報7.1696。在岸價也創逾三個月新高，收報7.1747，較上一個交易日大漲718點，盤中最高報7.1753。

官方開出的中間價上調116點至7.1612，為8月以來最高水平，和路透預測值偏離收窄至700餘點。

路透社引述市場人士指出，隨著美指繼續回落，人民幣的外部環境明顯改善，這有利於人民幣中間價重新恢復波動，另外年末剛性結匯需求增加，也有利於平衡市場供需；不排除接下來市場價和中間價偏離被抹平的可能，甚至出現空頭止損引發人民幣階段急升的可能。

國君證券指出，人民幣升值的背後，除了有美聯儲加息周期結束預期的外部因素支撐，主要有中間價的功勞，中間價作為匯市「穩定器」，在做空離岸人民幣成本下降的背景下，對人民幣形成強勁支撐。

中金料人民幣有進一步走升空間

國金證券首席經濟學家趙偉稱，短期看美國經濟基本面或將繼續走弱，而中國國內經濟企穩向好的訊號愈發明確。中期來看，本輪人民幣升值的空間，或仍需參考美元回落的節奏與出口改善的程度。

中金公司最新周度展望表示，考慮到人民幣匯率已突破重要技術關口，預計仍有進一步走升空間，7.20的整數點位和7.17一帶中間價所在水平將是重要參考；但進一步的升值空間需要國內經濟預期進一步轉暖配合，需密切跟蹤年底前需求側支持政策出台的節奏和力度。

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責任編輯：尹航

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