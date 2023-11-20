台灣大選 | 賴清德正式宣布蕭美琴為競選搭擋「相信是最好的決定」

台灣大選今日起接受登記，民進黨參選人賴清德召開記者會，正式宣布副手為駐美代表蕭美琴，明日將前往選舉委員會登記。台灣的外交部門表示，蕭美琴今早述職後已提出辭任駐美代表一職。

賴清德在記者會上致詞時說，兩人會穩穩地帶領台灣，堅定走對的路。 他指，未來數年是台灣的關鍵時期，「我有信心，美琴與我能夠在明年初勝選，與台灣人民共同面對未來數年的挑戰」。

蕭美琴則感謝賴清德及民眾對她的信任，願意託付更沉重責任，也感謝總統蔡英文的鼓勵祝福。 她說：「我是蕭美琴，我回來了，挺台灣我責無旁貸」。

賴清德稍早在Facebook發布一張與蕭美琴在美國華盛頓的合照，並表示將於今日下午正式宣布，邀請蕭美琴成為其參選明年總統大選的競選搭檔，相信這是眾所期待的決定，也是最好的決定。

賴清德說，蕭美琴這幾年在美國的外交表現，不用他贅述，早已是為台灣民眾與國際友人所稱讚，成就台美關係在這幾年內，空前的緊密互動，蕭美琴絕對是現今台灣外交工作中的佼佼者，更是不可多得的外交人才。

他又談到國民黨與民眾黨合選正、副總統造成的紛擾，認為沒有互信基礎的合作，即便最後真的成為一個競選組合，也將是貌合神離、分贓權力的組合。任何不具相同理念與共同價值的合作，最後都將造成更大的紛亂。

另外，台灣的外交部門表示，蕭美琴上午9時向外長吳釗燮述職，並正式請辭，辭去駐美代表一職。當局將依規定辦理蕭美琴辭職事宜，預計數日之後可完成程序並生效，吳釗燮已准蕭美琴在這段期間請假。

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責任編輯：易燕丹

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