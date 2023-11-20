【神州快訊】2023北京·昌平生命科學國際論壇舉辦 12個產業項目集中簽約

▲ 2023北京·昌平生命科學國際論壇簽約現場

11月18日，以「探索生命 共創未來」為主題的2023北京·昌平生命科學國際論壇正式開幕。論壇上，昌平集中簽約12個產業項目，涵蓋了中國500強、全球知名的學術出版機構以及行業領軍企業，昌平醫藥健康產業全鏈條生態體系進一步豐富。本屆論壇採用「1+4+2+N」的模式，實現綫下舉辦+綫上同步直播。

打造醫藥健康千億級產業集群 加快建產業發展高地

醫藥健康產業是當今世界創新最活躍的戰略性新興產業，也是助推北京創新發展的「雙發動機」之一。北京未來科學城管理委員會副主任、昌平區副區長柳強介紹，醫藥健康產業是昌平區成長性最好的產業，昌平致力於打造醫藥健康千億級產業集群，持續拓展生命科學創新走廊產業空間縱深，完善服務配套，優化創新生態，持續打造北京·昌平生命科學國際論壇產業品牌IP，加快建設具有全球競爭力的醫藥健康產業發展高地。

未來科學城管委會生命科學服務處處長楊薇薇介紹，從項目類型上來講，本次簽約項目既包括像施普林格·自然集團這樣的產業生態項目，也包括大清生物這樣的實體化落地項目。此外，服務生物醫藥產業鏈的生命谷國際前沿科技轉化中心這樣的平台型項目也在昌平落地。楊薇薇表示：「這次簽約使我們與國際頂級資源的鏈接更為深入，比如我們和施普林格·自然集團簽約後，未來雙方將在專家資源、企業服務等方面進一步深度合作。」

110餘件重磅產品 突顯生命科學產業硬實力

本次論壇還設置了展覽展示環節。展覽邀請行業領域重點企業66家參展，選取重磅展品110餘件，其中國際國內首創產品佔一半左右，着力展示企業技術及產品的「原創性、變革性、突破性」，充分體現區域強大的創新力和創造力。

展覽現場，優腦銀河公司攜其基於個體腦功能剖分技術研發的優點療法亮相。據介紹，該療法具有個體精准性，通過制定個性化的治療方案，實現精准治療。目前，針對抑鬱症、自閉症、帕金森病、失語症、睡眠障礙等多種重大腦疾病，優腦銀河已與國內幾十家三甲醫院聯合開展大規模臨床試驗，已入組500多名患者，總有效率超80%。此外，包括諾華制藥全球首個血管緊張素受體腦啡肽酶抑制劑（ARNI）諾欣妥、佰仁醫療全球首創也是目前國內僅有的用於心臟右室流出道重建的肺動脈帶瓣管道等一系列全球領先技術也紛紛亮相。

（特約）