王毅會見阿拉伯和伊斯蘭國家外長代表團 推動以巴局勢降溫

中共中央政治局委員、外交部長王毅會見阿拉伯和伊斯蘭國家外長聯合代表團。代表團今日（20日）起訪華兩天，期間中方將同代表團就推動當前巴以衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題深入溝通協調。

據中國外交部官網公布，王毅表示，代表團將中國視為國際斡旋的第一站，顯示對中國的高度信任，中國願與阿拉伯、伊斯蘭國家共同努力，為盡快平息加沙戰火不懈努力。

王毅也就應對目前加沙危局、解決巴勒斯坦問題提出中方主張。他說，當務之急是全面執行聯合國安理會和聯大有關決議，立即停火止戰，停火是攸關加沙民眾生死存亡的關鍵。

王毅也說，中方反對任何針對巴平民的強迫流離失所和強制遷移，以色列應停止對加沙民眾的集體懲罰，盡快開闢人道走廊。他強調，任何涉及巴勒斯坦前途命運的安排都必須徵得巴勒斯坦人民的同意，也要照顧地區國家合理關切。 任何針對當前情勢的解決辦法都不能背離「兩國方案」，都應有利於區域和平穩定。

王毅最後說，巴以衝突循環往復，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視，解決之道建立獨立的巴勒斯坦國。 中方呼籲盡快召開更具規模、更大範圍、更有實效的國際和會，並為此制定時間表和路線圖。

阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團於20日至21日訪華。 中國外交部公佈的代表團成員包括沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾、約旦副首相兼外交大臣薩法迪、埃及外交部長舒克里、印尼外交部長蕾特諾、巴勒斯坦外長馬立基以及伊斯蘭合作組織秘書長塔哈。

沙特外長費薩爾（Faisal bin Farhan）表示，加沙須立即停火並實施人道救援，同時呼籲國際社會聯手阻止以色列的軍事行動。費薩爾高度讚賞中國主持聯合國，推動加沙人道暫停的決議。

中方關切加沙局勢 強調國際人道法紅線不容觸碰

王毅：強烈譴責對加沙難民營的襲擊 中方願促局勢盡快降溫

責任編輯：易燕丹

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